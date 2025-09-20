Google Maps ti avvisa di tutti gli autovelox mentre guidi il trucco è semplicissimo e te lo sveliamo

Google Maps è diventato uno strumento indispensabile per la navigazione, soppiantando i vecchi navigatori satellitari e le mappe cartacee. Offre una vasta gamma di funzionalità, utili per spostarsi con qualsiasi mezzo di trasporto. Ma quello che forse non tutti sanno è che Google Maps può anche aiutarvi a evitare le multe, segnalando la presenza di autovelox lungo il percorso. È importante sottolineare che in Italia la segnalazione degli autovelox è regolamentata. Segnalare la posizione esatta di un autovelox mobile non è consentito. Tuttavia, è lecito segnalare le zone in cui sono presenti cartelli che indicano il controllo della velocità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

