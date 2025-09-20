Google è pronta a rivoluzionare la propria piattaforma Discover. Sarà ancor più personalizzata, ma non solo: diventerà il fulcro dell’esperienza web degli utenti. Ecco come. Tra non molto sarà più facile trovare, seguire e interagire con i contenuti, gli autori e gli editori che più ci interessano su Discover. Parola di Google che, proprio in queste ore, ha parlato, con un articolo sul proprio blog, delle novità che a breve verranno introdotte sulla piattaforma dedicata ai contenuti. Google Discover, annunciata la rivoluzione “omnia”: ecco quali contenuti vedremo sul nostro d’ora in poi (GOOGLE FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Google Discover, annunciata la rivoluzione “omnia”: ecco quali contenuti vedremo sul nostro feed d’ora in poi