Google Discover annunciata la rivoluzione omnia | ecco quali contenuti vedremo sul nostro feed d’ora in poi
Google è pronta a rivoluzionare la propria piattaforma Discover. Sarà ancor più personalizzata, ma non solo: diventerà il fulcro dell’esperienza web degli utenti. Ecco come. Tra non molto sarà più facile trovare, seguire e interagire con i contenuti, gli autori e gli editori che più ci interessano su Discover. Parola di Google che, proprio in queste ore, ha parlato, con un articolo sul proprio blog, delle novità che a breve verranno introdotte sulla piattaforma dedicata ai contenuti. Google Discover, annunciata la rivoluzione “omnia”: ecco quali contenuti vedremo sul nostro d’ora in poi (GOOGLE FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: google - discover
Google Discover sperimenta l’AI per riassumere gli articoli
Una nuova scheda è in rollout in Italia su Google Discover
Google Discover potrebbe aggiungere un pulsante per migliorare la navigazione nel feed
#Google "svecchia" l'aggregatore di notizie #Discover accogliendo al suo interno anche #creator e #influencer: via libera, dalle prossime settimane, a «un maggior numero di contenuti» tra cui «post da #X e #Instagram e #YouTube Shorts». La nota ufficiale - X Vai su X
Svolta Google Discover: arriva il tasto follow Scopri il nuovo aggiornamento di Google Discover: pulsante Follow per seguire creatori, post da Instagram, X e YouTube Shorts. Vai su Facebook
Smart Launcher 6.5 si rinnova con l’alternativa a Google Discover e tante altre novità.
Svolta Google Discover: arriva il tasto follow - Scopri il nuovo aggiornamento di Google Discover: pulsante Follow per seguire creatori, post da Instagram, X e YouTube Shorts. Da msn.com
Google Discover: contenuti anche da Instagram, X e YouTube Shorts - Google ha annunciato un nuovo aggiornamento per Discover, la piattaforma che fornisce contenuti personalizzati agli utenti senza la necessità di effettuare ricerche online. mrw.it scrive