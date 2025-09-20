Il panorama cinematografico dedicato al genere gangster ha prodotto alcune delle opere più iconiche e influenti della storia del cinema. Tra queste, due titoli si distinguono come punti di riferimento assoluti: “The Godfather” e “Goodfellas”. Mentre il primo ha rivoluzionato il modo di raccontare le storie di mafia, il secondo ha saputo imporsi come una delle pellicole più acclamate e apprezzate nel corso degli ultimi decenni. Questo articolo analizza l’impatto duraturo di “Goodfellas”, che compie 35 anni dalla sua uscita, e il suo ruolo nel consolidamento del genere gangster. perché “Goodfellas” resta un classico senza tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Goodfellas a 35 anni: perchè resta un classico del genere gangster