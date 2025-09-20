Golf Ritchie in fuga all’Italian Challenge Open | Scalise e Vecchi Fossa 11i

Il sudafricano firma il record del campo con un 63 senza bogey e guida a -12. Due italiani restano agganciati al gruppo di testa, fuori al taglio Celli, Mazzoli e Paratore. L’ Italian Challenge Open al Golf Nazionale entra nel vivo con Juan Carlo Ritchie che prende la scena. Il sudafricano, già vincitore dell’Open de Portugal una settimana fa, ha chiuso il secondo giro con un clamoroso 63 colpi (-9), record del percorso, volando al comando con -12. Un giro impeccabile, nove birdie e nessun errore, che lo porta davanti di un colpo al terzetto composto dagli spagnoli Repetto Taylor e Boneta, dall’inglese Enefer e dallo svedese Rahm (-11). 🔗 Leggi su Sportface.it

HOTELPLANNER TOUR Italian Challenge Open Golf Nazionale, Sutri, Italia ROUND 2 ITA: ITA: T11 Jacopo Vecchi Fossa -9 (69 66), Lorenzo Scalise -9 (68 67) Leader: Jc Ritchie -12 (69 63) Foto Raffaele Canepa - 3MIND / Federazione Italiana G - X Vai su X

È tutto pronto al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo) per l’Italian Challenge Open. Intanto, ad anticipare lo show è stata la Pro-Am conquistata dal team del pro Juan Carlo Ritchie. Tra i protagonisti anche Maccio Capatonda, comico, attore, sceneggiatore, regista e Vai su Facebook

