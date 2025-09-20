Golf | Migliozzi a caccia di Koepka e Lee lotta per vincere all’Open de France
C’è anche Guido Migliozzi nella lotta per la vittoria all’Open de France, che quest’anno si gioca sempre nei dintorni di Parigi (a 25 km), ma al Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, tornato a ospitare il torneo dopo 43 anni. Il vicentino, autore di un bel -5 di giornata, chiude al terzo posto con lo score di -10 assieme all’americano Michael Kim e all’inglese nonché ex leader Marcus Armitage. Uno solo il colpo di distanza dal duo USA-Australia formato da Brooks Koepka e da Min Woo Lee (Koepka, ormai da tempo passato con la LIV Golf, paradossalmente non vince sul tour europeo, oggi DP World Tour, da ben 11 anni non prendendo in considerazione Major ed ex WGC, che fanno-facevano parte del calendario comune). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - migliozzi
Golf, un quartetto al comando dopo il primo round del British Masters. Buon avvio di Migliozzi e De Leo
Golf, il tedesco Siem balza al comando del British Masters a metà gara. Migliozzi e Pavan superano il taglio
Golf, Lawrence al comando dell’European Masters ad una giornata dal termine. In quota Pavan e Migliozzi
DP World Tour: Francesco Laporta, Andrea Pavan, Gregorio De Leo e Guido Migliozzi, vincitore della gara nel 2022, prendono parte al FedEx Open de France (18-21 settembre). Foto Raffaele Canepa - 3MIND / Federazione Italiana Golf http://federgolf.it/news - X Vai su X
https://www.giornalelora.it/golf-dp-world-tour-vince-thriston-lawrence-13-migliozzi-17-pavan/ Vai su Facebook
Golf: Migliozzi a caccia di Koepka e Lee, lotta per vincere all’Open de France; Scatta l’Open d’Italia 2025 di golf, caccia al nuovo Aberg; Pga Tour, Molinari e Migliozzi cercano gloria in Messico.
Golf, Armitage resta al comando dell’Open di Francia a metà gara. Bene Migliozzi e De Leo - I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nello storico appuntamento settimanale. Si legge su oasport.it
Migliozzi cerca un posto al sole. Guido a Sun City riparte all'attacco fra natura e animali - In un calendario senza soste, il 2025 è già iniziato in anticipo con due tornei dal tono minore in Australia, ma da domani si sale di livello. Secondo gazzetta.it