Golden power su Saipem-Subsea7

Ilgiornale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di esercitare il golden power sulla fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7 che coinvolge asset strategici italiani. L’esercizio dei poteri speciali avverrà «mediante prescrizioni» e accogliendo la proposta del Ministero della Difesa guidato da Guido Crosetto. È quanto prevede un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - approvato lo scorso giovedì sera e firmato dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti - che il Giornale ha potuto consultare in anteprima. L’operazione darà vita a un colosso dell’ingegneria energetica da 20 miliardi di ricavi, denominato Saipem7 e quotato sia a Milano sia a Oslo, con un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi e un margine operativo lordo di oltre 2 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

golden power su saipem subsea7

© Ilgiornale.it - Golden power su Saipem-Subsea7

In questa notizia si parla di: golden - power

Unicredit ritira l’offerta su Banco Bpm, l’accusa sul Golden Power voluto dal governo: «Troppa incertezza che non giova a nessuno»

Roma e Bruxelles si sfidano sul golden power di UniCredit

Più controlli, un solo veto (sulla Cina). I numeri del Golden Power 2024

Saipem potrebbe vendere a Fincantieri i droni subacquei della sua Sonsub. Il nodo della golden power e della fusione con Subsea7; Saipem e Subsea firmano l’accordo di fusione: gli studi e gli advisor coinvolti; Fincantieri mette gli occhi sui droni sottomarini di Saipem.

golden power saipem subsea7Golden power su Saipem-Subsea7 - Il governo ha deciso di esercitare il golden power sulla fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7 che coinvolge asset strategici italiani. Scrive ilgiornale.it

golden power saipem subsea7Saipem potrebbe vendere a Fincantieri i droni subacquei della sua Sonsub. Il nodo della golden power e della fusione con Subsea7 - L'operazione sarebbe caldeggiata dal Governo nell’ambito della fusione di Saipem con Subsea 7 per mantenere in Italia un settore strategico ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Golden Power Saipem Subsea7