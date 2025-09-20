Golden power su Saipem-Subsea7
Il governo ha deciso di esercitare il golden power sulla fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7 che coinvolge asset strategici italiani. L’esercizio dei poteri speciali avverrà «mediante prescrizioni» e accogliendo la proposta del Ministero della Difesa guidato da Guido Crosetto. È quanto prevede un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - approvato lo scorso giovedì sera e firmato dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti - che il Giornale ha potuto consultare in anteprima. L’operazione darà vita a un colosso dell’ingegneria energetica da 20 miliardi di ricavi, denominato Saipem7 e quotato sia a Milano sia a Oslo, con un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi e un margine operativo lordo di oltre 2 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
