Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce la Gold card, un programma di immigrazione destinato agli stranieri disposti a investire somme ingenti negli Stati Uniti. L’iniziativa prevede un percorso accelerato per ottenere un visto in cambio del versamento di 1 milione di dollari al Tesoro americano. Nel caso in cui i richiedenti siano sponsorizzati da un’azienda, la cifra sale a 2 milioni. La misura, ha spiegato il tycoon dallo Studio ovale, nasce per contrastare l’immigrazione illegale e incentivare un accesso regolamentato e selettivo. «Per troppo tempo abbiamo avuto milioni di immigrati clandestini che affluivano nel nostro Paese e il nostro sistema di immigrazione era compromesso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gold card, cos’è il “super” visto da un milione di dollari lanciato da Trump