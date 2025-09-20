Gold card cos’è il super visto da un milione di dollari lanciato da Trump
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce la Gold card, un programma di immigrazione destinato agli stranieri disposti a investire somme ingenti negli Stati Uniti. L’iniziativa prevede un percorso accelerato per ottenere un visto in cambio del versamento di 1 milione di dollari al Tesoro americano. Nel caso in cui i richiedenti siano sponsorizzati da un’azienda, la cifra sale a 2 milioni. La misura, ha spiegato il tycoon dallo Studio ovale, nasce per contrastare l’immigrazione illegale e incentivare un accesso regolamentato e selettivo. «Per troppo tempo abbiamo avuto milioni di immigrati clandestini che affluivano nel nostro Paese e il nostro sistema di immigrazione era compromesso. 🔗 Leggi su Lettera43.it
