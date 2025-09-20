Gold card cos’è il super visto da un milione di dollari lanciato da Trump

Lettera43.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce la Gold card, un programma di immigrazione destinato agli stranieri disposti a investire somme ingenti negli Stati Uniti. L’iniziativa prevede un percorso accelerato per ottenere un visto in cambio del versamento di 1 milione di dollari al Tesoro americano. Nel caso in cui i richiedenti siano sponsorizzati da un’azienda, la cifra sale a 2 milioni. La misura, ha spiegato il tycoon dallo Studio ovale, nasce per contrastare l’immigrazione illegale e incentivare un accesso regolamentato e selettivo. «Per troppo tempo abbiamo avuto milioni di immigrati clandestini che affluivano nel nostro Paese e il nostro sistema di immigrazione era compromesso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

gold card cos8217232 il super visto da un milione di dollari lanciato da trump

© Lettera43.it - Gold card, cos’è il “super” visto da un milione di dollari lanciato da Trump

In questa notizia si parla di: gold - card

Donald Trump lancia la “Gold Card”: visto accelerato da 1 milione di dollari

Donald Trump introduce la “Gold Card” da 1 milione di dollari: cos’è e come funziona

Stati Uniti, per stranieri arriva la ‘Trump Gold Card’ e una tassa da 100mila euro

Trump svela la «gold card» per i super ricchi (con il suo volto): permesso di soggiorno permanente negli Usa in vendita a 5 milioni - Una carta d’oro (con il volto e il nome di Trump) che garantisce un permesso di soggiorno permanente negli Stati Uniti. Da corriere.it

The Trump card: $5 million worth 'gold card' for the super rich unveiled - 5 visa program, offering wealthy foreigners permanent US residency for $5 million. Scrive timesofindia.indiatimes.com

Cerca Video su questo argomento: Gold Card Cos8217232 Super