Gol Inter la statistica che fa sorridere Chivu in vista del Sassuolo! Quasi un gol su due arriva così
Gol Inter, i calci piazzati l’arma in più di questo inizio di stagione dei nerazzurri. Chivu sorride per questa statistica!. Le palle inattive si confermano una delle armi più incisive dell’ Inter, tanto nella gestione di Simone Inzaghi quanto nell’attuale era targata Cristian Chivu. A sottolinearlo è il Corriere dello Sport, che dedica un approfondimento dal titolo eloquente: «Air Tikus e non solo. Inter, angoli d’oro». Nelle prime settimane della stagione, infatti, i nerazzurri hanno già realizzato quattro gol su undici complessivi da calcio d’angolo, una statistica che ribadisce l’importanza di questo fondamentale. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - statistica
Juve avanti all’Inter…in questa particolare statistica! C’entra la fase offensiva, ecco il dato che non passa inosservato per i bianconeri di Tudor
Lautaro Inter, la statistica che fa sognare! Numeri da campione al debutto: quando ha segnato è arrivato lo Scudetto
Akanji è pronto a prendersi l’Inter, nessuno meglio di lui in Premier League in quella statistica! Il dato che fa sorridere Chivu
Una statistica davvero singolare https://bmbr.cc/vz4udgn #Inter #LautaroMartinez - X Vai su X
Statistica da segnalare. Pio #Esposito è stato il giocatore dell’#inter che ha corso più km contro l’#Ajax (11,57). Si è sbattuto veramente tanto tanto il ragazzo. Sia in fase di possesso, sia pressando in fase di non possesso. Nell’intera partita solo #Klassen ha c Vai su Facebook
Inter, che partenza: doppio Thuram e Ajax ko 2-0; Inter-Sassuolo: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Gli highlights di Ajax-Inter 0-2.
Ajax-Inter 0-2, risultato finale della partita di Champions: Thuram fa doppietta, gli highlights - I nerazzurri si prendono i primi tre punti della fase campionato della competizione ... Si legge su fanpage.it
Ajax-Inter 0-2, gol e highlights: la decide una doppietta di Thuram - La squadra di Chivu riscatta la sconfitta subita nel derby d’Italia contro la Juve vincendo ad Amsterdam contro l’Ajax 2- Lo riporta sport.sky.it