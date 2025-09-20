Gol Inter la statistica che fa sorridere Chivu in vista del Sassuolo! Quasi un gol su due arriva così

Gol Inter, i calci piazzati l’arma in più di questo inizio di stagione dei nerazzurri. Chivu sorride per questa statistica!. Le palle inattive si confermano una delle armi più incisive dell’ Inter, tanto nella gestione di Simone Inzaghi quanto nell’attuale era targata Cristian Chivu. A sottolinearlo è il Corriere dello Sport, che dedica un approfondimento dal titolo eloquente: «Air Tikus e non solo. Inter, angoli d’oro». Nelle prime settimane della stagione, infatti, i nerazzurri hanno già realizzato quattro gol su undici complessivi da calcio d’angolo, una statistica che ribadisce l’importanza di questo fondamentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

