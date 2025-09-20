Gol annullato Serdar che rischio per la Juve contro il Verona! I bianconeri rischiano ma il fuorigioco li salva | ecco cosa è successo
Gol annullato Serdar, che rischio per la Juve contro il Verona: l’episodio e cosa è successo nel secondo tempo. Un’altalena di emozioni al Bentegodi, con un gol che prima fa esplodere di gioia lo stadio e poi viene annullato, lasciando il risultato in perfetto equilibrio. Al 67? minuto della sfida tra l’ Hellas Verona e la Juventus, i padroni di casa avevano trovato la rete del potenziale 2-1, ma la tecnologia ha strozzato in gola l’urlo dei tifosi. Tutto è nato dagli sviluppi di un calcio d’angolo. In una mischia furibonda in area di rigore bianconera, il più lesto di tutti è stato il centrocampista del Verona, Serdar, che da pochi passi è riuscito a deviare il pallone in rete alle spalle di Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: annullato - serdar
DIRETTA Serie A, Verona-Juventus 1-1: annullato il vantaggio di Serdar: parte in offside LIVE
Verona Juve 1-1 LIVE: annullato il gol agli scaligeri, Serdar era in fuorigioco
Verona Juve 1-1 LIVE: annullato gol a Serdar per fuorigioco
Calcio Live News: oggi tocca a Bologna, Juve e Milan; Gol annullato Serdar, che rischio in Verona Juve!.
Gol annullato a Castellanos, arriva il primo announcement della storia della Serie A - Per la prima volta di sempre in Serie A, il direttore di gara è stato protagonista dell’announcement della decisione presa in seguito al controllo Var “A seguito di revisione il numero 11 della Lazio ... Riporta gianlucadimarzio.com
Gimenez, gol annullato (con dedica a Jashari) in Lecce-Milan: cosa è successo, la moviola - Cheek che ha sbloccato la partita di Lecce (66') per il Milan quella del Via del Mare sembrava essere una notte stregata. Secondo corriere.it