Gol annullato Serdar che rischio per la Juve contro il Verona! I bianconeri rischiano ma il fuorigioco li salva | ecco cosa è successo

Gol annullato Serdar, che rischio per la Juve contro il Verona: l’episodio e cosa è successo nel secondo tempo. Un’altalena di emozioni al Bentegodi, con un gol che prima fa esplodere di gioia lo stadio e poi viene annullato, lasciando il risultato in perfetto equilibrio. Al 67? minuto della sfida tra l’ Hellas Verona e la Juventus, i padroni di casa avevano trovato la rete del potenziale 2-1, ma la tecnologia ha strozzato in gola l’urlo dei tifosi. Tutto è nato dagli sviluppi di un calcio d’angolo. In una mischia furibonda in area di rigore bianconera, il più lesto di tutti è stato il centrocampista del Verona, Serdar, che da pochi passi è riuscito a deviare il pallone in rete alle spalle di Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

