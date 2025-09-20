Armonia. Completezza. Interconnessione. Questo il significato di Godai. O qualcosa del genere. Visto che il termine giapponese non è semplicissimo da sintetizzare. Di base fa riferimento alla teoria dei cinque grandi elementi della filosofia del Sol Levante: Terra, Aria, Fuoco, Aria (come in Occidente), a cui si aggiunge il Vuoto, inteso come spazio, essenza. Elementi che dialogano fra loro e si nutrono del confronto. Trovando equilibrio in alcuni orizzonti particolari. Come nell’arte. Non può quindi che promettere bene un progetto che su questi presupposti celebra i punti di contatto fra generi e linguaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Godai Fest, se l’arte è senza confini: "Sperimentiamo nuovi linguaggi"