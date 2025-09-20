Gnoli indagato anche il figlio Aperto un secondo fascicolo su chi non impedì la tragedia

La tragedia di Pinarella, che il 24 maggio scorso è costata la vita a Elisa Spadavecchia, si avvicina con passo rapido all’aula di tribunale. La procura di Ravenna, con la pm Lucrezia Ciriello, ha infatti chiuso le indagini e chiederà il giudizio immediato per Lerry Gnoli, il 54enne alla guida della ruspa che travolse e uccise la 66enne turista vicentina in una mattina d’inizio estate. Una scelta, quella di saltare l’udienza preliminare, che si adotta solo quando le prove sono considerate granitiche, così da portare l’imputato direttamente davanti al giudice dibattimentale con l’accusa di omicidio colposo aggravato, aggravato dalle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gnoli, indagato anche il figlio. Aperto un secondo fascicolo su chi non impedì la tragedia

