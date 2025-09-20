Global Sumud Flotilla L’anconetana Silvia | | Finalmente siamo partiti
Finalmente si salpa. Ieri, dopo un’attesa di due settimane rispetto a quanto inizialmente pensato, le barche italiane della Global Sumud Flotilla sono partite per unirsi alle altre imbarcazioni provenienti dalla Tunisia e che erano salpate a inizio settembre dal porto di Barcellona. Circa 60 imbarcazioni, ma il numero cambia a seconda dei tantissimi imprevisti che già la Flotilla ha dovuto affrontare, provenienti da 44 Paesi del mondo. L’obiettivo è portare cibo e aiuti umanitari alla popolazione stremata di Gaza. Ogni giorno di ritardo era vissuto a terra con apprensione, visto che la situazione in Palestina precipita sempre di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto
A PROPOSITO DELLA FLOTILLA Ho la sensazione che, sulla Global Sumud Flotilla, si stia perdendo la misura e al tempo stesso il senso minimo del rispetto. Inizialmente la Flotilla è stata celebrata quasi indiscriminatamente a sinistra e poco considerata a de Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla s'è fatta flotta ed è partita. Le parole della portavoce italiana Maria Elena Delia. - X Vai su X
La Global Sumud Flotilla sta documentando ogni fase della missione verso Gaza - Il sistema di monitoraggio sviluppato con Forensic Architecture trasmette in modo costante la posizione della flotta. Scrive wired.it
Global Sumud Flotilla: dai porti di Sicilia, Grecia e Tunisia sono salpate le barche che si uniranno alla missione verso Gaza VIDEO - Dalle coste di Sicilia, Grecia, Tunisia sono salpate decine di barche, pronte a riunirsi in ... Riporta msn.com