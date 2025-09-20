Finalmente si salpa. Ieri, dopo un’attesa di due settimane rispetto a quanto inizialmente pensato, le barche italiane della Global Sumud Flotilla sono partite per unirsi alle altre imbarcazioni provenienti dalla Tunisia e che erano salpate a inizio settembre dal porto di Barcellona. Circa 60 imbarcazioni, ma il numero cambia a seconda dei tantissimi imprevisti che già la Flotilla ha dovuto affrontare, provenienti da 44 Paesi del mondo. L’obiettivo è portare cibo e aiuti umanitari alla popolazione stremata di Gaza. Ogni giorno di ritardo era vissuto a terra con apprensione, visto che la situazione in Palestina precipita sempre di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Global Sumud Flotilla. L’anconetana Silvia:: "Finalmente siamo partiti"