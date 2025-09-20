Gli scimpanzé consumano l'equivalente di una birra al giorno in frutta fermentata
Gli scimpanzé consumano l'equivalente di una birra al giorno mangiando frutta fermentata ricca di etanolo. Queste nuove osservazioni rafforzano l'ipotesi che la predilezione per l'alcol potrebbe essersi evoluta proprio nel periodo in cui la dieta dei nostri antenati primati era particolarmente ricca di frutta fermentata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
