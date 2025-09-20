Gli scenari del nostro sondaggio Giani vola ma Tomasi non molla Tre chance nel risiko dei seggi
Le intenzioni di voto dei toscani sono chiare: Eugenio Giani è in vantaggio netto per la riconferma. Il sondaggio Noto pubblicato da Qn-La Nazione assegna al presidente uscente il 58% delle preferenze, quasi 18 punti in più dello sfidante di centrodestra Alessandro Tomasi, fermo al 40,5%. Antonella Bundu di Toscana Rossa oscilla sull’1,5%. Numeri che, se replicati alle urne il 12 e 13 ottobre, avrebbero conseguenze immediate anche nella nostra provincia, da sempre osservata come laboratorio politico senza risultati già scritti. Il centrosinistra si gioca la possibilità di rafforzare il proprio peso in un territorio e dovrà difendersi dal radicamento del centrodestra, maturato nei Comuni più importanti della provincia senza lasciarsi schiacciare da un successo larghissimo di Giani a livello regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Gli scenari del nostro sondaggio. Giani vola ma Tomasi non molla. Tre chance nel risiko dei seggi; Elezioni regionali, Giani: Contento del sondaggio? Non mi esprimo, guardate il mio sorriso / VIDEO.
Sondaggio Noto: Acquaroli, Giani e Occhiuto guidano le corse regionali - La più recente rilevazione dell’Istituto Noto, presentata in anteprima televisiva, offre un quadro nitido delle prossime sfide regionali: nelle Marche, in Calabria e in Toscana il termometro dei conse ... Lo riporta sbircialanotizia.it
L’ultimo sondaggio. Giani in testa di 21 punti con il campo larghissimo. Tomasi è sotto il 40% - ottobre dovrebbe essere il mese giusto per la Toscana, con lo slot di domenica 12 già prenotato dall ... Riporta lanazione.it