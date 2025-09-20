Le intenzioni di voto dei toscani sono chiare: Eugenio Giani è in vantaggio netto per la riconferma. Il sondaggio Noto pubblicato da Qn-La Nazione assegna al presidente uscente il 58% delle preferenze, quasi 18 punti in più dello sfidante di centrodestra Alessandro Tomasi, fermo al 40,5%. Antonella Bundu di Toscana Rossa oscilla sull’1,5%. Numeri che, se replicati alle urne il 12 e 13 ottobre, avrebbero conseguenze immediate anche nella nostra provincia, da sempre osservata come laboratorio politico senza risultati già scritti. Il centrosinistra si gioca la possibilità di rafforzare il proprio peso in un territorio e dovrà difendersi dal radicamento del centrodestra, maturato nei Comuni più importanti della provincia senza lasciarsi schiacciare da un successo larghissimo di Giani a livello regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli scenari del nostro sondaggio. Giani vola ma Tomasi non molla. Tre chance nel risiko dei seggi