Gli avversari Abate senza paura | Partiamo per cercare la vittoria
Nel post match di Juve Stabia-Reggiana (0-0), il tecnico delle Vespe Ignazio Abate (nella foto) non ha nascosto le mire ambiziose per il match odierno contro lo Spezia: "Per creare un’identità serve la sfrontatezza di andare al ‘Picco’ per cercare di vincere". Nel corso della consueta conferenza pre-gara l’allenatore campano ha ribadito il concetto: "Dovremo approcciare la partita nell’ottica di un’opportunità di crescita, convinti che potremo fare risultato, nella consapevolezza che sarà una trasferta molto complicata. Ho visto la partita di Empoli, mi è parso di rivedere lo Spezia aggressivo della scorsa stagione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
