Gli avversari Abate senza paura | Partiamo per cercare la vittoria

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel post match di Juve Stabia-Reggiana (0-0), il tecnico delle Vespe Ignazio Abate (nella foto) non ha nascosto le mire ambiziose per il match odierno contro lo Spezia: "Per creare un’identità serve la sfrontatezza di andare al ‘Picco’ per cercare di vincere". Nel corso della consueta conferenza pre-gara l’allenatore campano ha ribadito il concetto: "Dovremo approcciare la partita nell’ottica di un’opportunità di crescita, convinti che potremo fare risultato, nella consapevolezza che sarà una trasferta molto complicata. Ho visto la partita di Empoli, mi è parso di rivedere lo Spezia aggressivo della scorsa stagione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

gli avversari abate senza paura partiamo per cercare la vittoria

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Abate senza paura: "Partiamo per cercare la vittoria»

In questa notizia si parla di: avversari - abate

Coppa Italia. Juve Stabia, Abate carica la squadra: «Giochiamo senza paura»; Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale; Pallamano Girgenti: una sconfitta senza drammi.

avversari abate senza pauraGli avversari. Abate senza paura: "Partiamo per cercare la vittoria» - 0), il tecnico delle Vespe Ignazio Abate (nella foto) non ha nascosto le ... Segnala sport.quotidiano.net

avversari abate senza pauraJuve Stabia, Abate: “Mi è piaciuta la personalità della squadra di mettere alle corde gli avversari“ - Dopo il pareggio casalingo contro la Reggiana, Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, parla nella sala stampa dello stadio Menti. Riporta tuttob.com

Cerca Video su questo argomento: Avversari Abate Senza Paura