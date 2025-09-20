Gli arazzi della battaglia Per la prima volta in mostra nel luogo che li ha ispirati
Mai prima d’ora erano arrivati nella città che li ha ispirati. In occasione del 500° anniversario della battaglia di Pavia, invece, fino all’11 gennaio in una sala del castello visconteo si possono ammirare tutti i sette arazzi che raccontano lo scontro tra l’esercito spagnolo e quello francese. Dopo un importante intervento di restauro e tre grandi mostre negli Stati Uniti, le opere sono esposte in una sala dei Musei civici del castello visconteo per restituire al pubblico la narrazione visiva completa della battaglia, immortalata con una sensibilità pittorica e simbolica di sorprendente modernità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Le arti del Rinascimento, a Pavia in mostra monumentali arazzi delle battaglia
Il Rinascimento e la Battaglia. Sette arazzi monumentali in mostra nelle sale del castello
