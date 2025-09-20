Gli anticorpi e un’eredità da coltivare

In una intervista recente Lino Aldrovandi, il papà di Federico, ha detto che teme che la morte di suo figlio non sia servita. Ma il martirio - perché di martirio si tratta, un ragazzo ucciso a colpi di manganelli e schiacciato a terra, 54 lesioni e lo scroto distrutto da quattro agenti di polizia - è servito, per quanto incomprensibile, inaccettabile e bastarda sia stata questa fine. Se è stato introdotto il reato di tortura è grazie a Federico e alla ‘catena’ giudiziaria (i casi Uva e Cucchi con l’avvocato Fabio Anselmo) che ne è conseguita. Se indagare sui silenzi e sui depistaggi che avvengono anche nelle istituzioni più fidate non è più tabù, beh, è grazie a Federico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it