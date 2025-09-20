Gli amori di Pino Daniele le due ex mogli Dorina e Fabiola e l’ultima compagna Amanda Bonini

Metropolitanmagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo amore di Pino Daniele è stata  Dorina Giangrande. I due si sono conosciuti sul lavoro: Dorina è stata infatti  corista di Pino Daniele  nelle registrazioni del primo album  Terra mia. Con l’artista napoletano la donna è stata insieme venti anni. Venti anni lunghissimi e coronati dall’arrivo di due figli,  Alessandro  e  Cristina. Napoletana del centro storico, nata a piazza San Gaetano,  Dorina Giangrande  è stata corista ai tempi di Terra mia e per venti anni ha vissuto insieme a Pino Daniele. Tra le tre donne del cantautore morto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio scorso, lei sembrerebbe essere quella più al di fuori di tutti i constrasti che invece caratterizzerebbero i rapporti tra la seconda moglie del cantante, Fabiola Sciabbarrasi, e la compagna che era attualmente al fianco del napoletano, ovvero  Amanda Bonini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

