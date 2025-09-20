Gli amori di Pino Daniele le due ex mogli Dorina e Fabiola e l’ultima compagna Amanda Bonini

Il primo amore di Pino Daniele è stata Dorina Giangrande. I due si sono conosciuti sul lavoro: Dorina è stata infatti corista di Pino Daniele nelle registrazioni del primo album Terra mia. Con l’artista napoletano la donna è stata insieme venti anni. Venti anni lunghissimi e coronati dall’arrivo di due figli, Alessandro e Cristina. Napoletana del centro storico, nata a piazza San Gaetano, Dorina Giangrande è stata corista ai tempi di Terra mia e per venti anni ha vissuto insieme a Pino Daniele. Tra le tre donne del cantautore morto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio scorso, lei sembrerebbe essere quella più al di fuori di tutti i constrasti che invece caratterizzerebbero i rapporti tra la seconda moglie del cantante, Fabiola Sciabbarrasi, e la compagna che era attualmente al fianco del napoletano, ovvero Amanda Bonini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli amori di Pino Daniele (le due ex mogli Dorina e Fabiola) e l’ultima compagna Amanda Bonini

In questa notizia si parla di: amori - pino

"Napule è" è una poesia d'amore che Pino compone a soli 18 anni pensando ai mille volti della sua città! Vai su Facebook

Tutto l’amore di Napoli per Pino Daniele; Eleonora Giorgi, gli amori della sua vita: i matrimoni con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, il fidanzato morto e i flirt con Troisi e...; Gli amori di Eleonora Giorgi, dal matrimonio con Rizzoli e Ciavarro ai flirt con Pino Daniele e Troisi.

Gli amori di Pino Daniele (le due ex mogli Dorina e Fabiola) e l’ultima compagna Amanda Bonini - L'articolo Gli amori di Pino Daniele (le due ex mogli Dorina e Fabiola) e l’ultima compagna Amanda Bonini proviene da Metropolitan Magazine. Segnala msn.com

Pino Daniele, cinque figli da due donne diverse/ Cosa fanno oggi Sara, Cristina, Sofia, Francesco, Alessandro - Pino Daniele e i cinque figli avuti da due donne diverse: chi sono e cosa fanno oggi Sara, Cristina, Sofia, Francesco e Alessandro Daniele ... Riporta ilsussidiario.net