Gli alunni della scuola di Via Lanciano raccolgono fondi per i compagni con disabilità nel Market Scalino
Sabato 20 settembre, dalle ore 10 alle ore 13, nello spazio antistante la scuola primaria di Via Lanciano, si terrà il Market Scalino, iniziativa solidale promossa dall'Istituto Comprensivo 3 di Chieti, diretto dalla professoressa Maria Assunta Michelangeli.Gli alunni del plesso, coordinati dalla.
