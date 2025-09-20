Giuseppe Cruciani Attacca Enzo Iacchetti Dopo lo Scontro in TV a Cartabianca

Le Dichiarazioni di Enzo Iacchetti a “Cartabianca” Le parole pronunciate da Enzo Iacchetti durante la trasmissione “È quasi Cartabianca” hanno scatenato una dura reazione. Il noto volto di Striscia La Notizia si è confrontato in modo acceso con Eyal Mizhari, presidente della Federazione Amici di Israele. Iacchetti ha utilizzato il termine “genocidio a Gaza”, sostenendo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Giuseppe Cruciani Attacca Enzo Iacchetti Dopo lo Scontro in TV a Cartabianca

In questa notizia si parla di: giuseppe - cruciani

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Giuseppe Cruciani: «Io megafono di Meloni? «Voglio la droga libera e le adozioni per i gay»

Giuseppe Cruciani: «Con mia figlia sono assente, penso al lavoro. La relazione con la moglie di Jovanotti? Meglio non creare dolore a nessuno»

"Oggi la violenza politica in Italia, a parte rarissimi casi, è di estrema sinistra verso la destra". Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio sul clima di odio politico Vai su Facebook

Giuseppe Cruciani è uno dei volti più riconoscibili del giornalismo italiano. Con #LaZanzara su Radio24, ci porta ogni giorno fatti di cronaca e politica con uno stile unico. Leggi l'articolo completo online al link https://fortuneita.com/2025/09/15/lipocrisia-un-mal - X Vai su X

Uno tra i più grandi direttori discussi e indiscussi potrebbe tornare in Rai. Per riaverlo farebbero carte false; La Zanzara, Mauro da Mantova attacca Parenzo in tv. E lui s'infuria al telefono: «Vi mando i carabinieri»; “Quelli come te…”: Cruciani a valanga contro Enzo Iacchetti.

Giuseppe Cruciani attacca Enzo Iacchetti dopo lo scontro in Tv a Cartabianca: "Devo dirti due cosette..." - Il conduttore de "La Zanzara", Giuseppe Cruciani, attacca duramente Enzo Iacchetti dopo le dichiarazioni a Cartabianca ... notizie.it scrive

Giuseppe Cruciani attacca Enzo Iacchetti dopo “Cartabianca” - Il conduttore de "La Zanzara", Giuseppe Cruciani, attacca duramente Enzo Iacchetti dopo le dichiarazioni a Cartabianca ... Come scrive notizie.it