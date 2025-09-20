Giuseppa Cuva muore dopo un'operazione all'ospedale di Codogno la famiglia presenta un esposto | disposta l'autopsia
Giuseppa Cuva, 57enne originaria di Mistretta (Messina), ma residente a Turano Lodigiano, è morta giovedì dopo aver subito un'operazione alla tiroide nell'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. La famiglia ha presentato un esposto ai carabinieri e il giudice ha disposto il sequestro della cartella clinica e della salma della donna per effettuare l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Si comunica che il funerale della cara Giuseppa Cuva è stato rinviato. Successivamente verrà reso noto il giorno e l’ora delle esequie. Turano Lodigiano, 18 settembre 2024 Vai su Facebook
