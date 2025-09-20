Giurano 90 agenti Funaro | No fake su sicurezza

FIRENZE Piazza piena, mercoledì, nella manifestazione dei comitati sul tema sicurezza a cui hanno partecipato anche consiglieri dell’opposizione di centrodestra. Ma la sindaca Sara Funaro rispedisce la palla a Roma. "Penso che bisogna smetterla con le fake news e che bisogna iniziare a raccontare le cose come stanno. A partire da un dato che è fondamentale: la sicurezza prima di tutto sta in mano al governo". "È il governo - ha proseguito - che deve garantire la sicurezza sui nostri territori e trovo alquanto singolare che nelle piazze, insieme ai cittadini che legittimamente chiedono sicurezza nella nostra città, ci siano stati tanti consiglieri dell’opposizione che, ricordo, sono la maggioranza di questo governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

