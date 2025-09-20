Giulio Violati chi è il marito di Maria Grazia Cucinotta e cosa fa nella vita

Alla fine degli anni ’80, Giulio Violati ha conosciuto  Maria Grazia Cucinotta. Lei, reduce dalla partecipazione a  Miss Italia, era stata adocchiata da  Renzo Arbore  che l’aveva voluta come valletta alla storica trasmissione  Indietro tutta!. Entrambi erano ospiti a una  festa di Capodanno  organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. “Era la notte di Capodanno del 1994”, ha raccontato la Cucinotta in più di un’occasione,  “ci siamo conosciuti a casa di Massimo Santoro”. All’inizio, per stessa ammissione di Maria Grazia, Giulio non aveva fatto una grande impressione su di lei, al punto da apparire come  “il classico ragazzino un po’ viziato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

