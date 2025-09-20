Alla fine degli anni ’80, Giulio Violati ha conosciuto Maria Grazia Cucinotta. Lei, reduce dalla partecipazione a Miss Italia, era stata adocchiata da Renzo Arbore che l’aveva voluta come valletta alla storica trasmissione Indietro tutta!. Entrambi erano ospiti a una festa di Capodanno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. “Era la notte di Capodanno del 1994”, ha raccontato la Cucinotta in più di un’occasione, “ci siamo conosciuti a casa di Massimo Santoro”. All’inizio, per stessa ammissione di Maria Grazia, Giulio non aveva fatto una grande impressione su di lei, al punto da apparire come “il classico ragazzino un po’ viziato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giulio Violati, chi è il marito di Maria Grazia Cucinotta e cosa fa nella vita