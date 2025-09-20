Giuliana De Sio a La Confessione a parlare del ‘circolino’

Davidemaggio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti hanno qualcosa di non detto da confessare e proprio di queste rivelazioni vuole occuparsi su Rai 3 il giornalista Peter Gomez. Nel secondo appuntamento stagionale de La Confessione, in onda stasera, sabato 20 settembre, alle 20:15, il direttore del sito del Fatto Quotidiano accoglierà nel suo loft Giuliana De Sio e Lucio Caracciolo. Anticipazioni del 20 settembre 2025. La prima confessione sarà d i Lucio Caracciolo, direttore della rivista e della scuola di geopolitica di Limes, che ha fatto dell’analisi e dell’approfondimento una sua missione di vita. Il giornalista aiuterà a fare chiarezza sui fatti in Medio Oriente e in Ucraina, senza dimenticare qualche aneddoto legato alla fondazione di Repubblica con Eugenio Scalfari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

giuliana de sio a la confessione a parlare del 8216circolino8217

© Davidemaggio.it - Giuliana De Sio a La Confessione a parlare del ‘circolino’

In questa notizia si parla di: giuliana - confessione

Giuliana De Sio a La Confessione di Gomez: “Calenda attore-bambino in Cuore di Comencini si innamorò di me. Se era bravo? In realtà era un po’ cane”

A “La Confessione” ospiti Lucio Caracciolo e Giuliana De Sio; Giuliana De Sio a La Confessione di Gomez: Calenda attore-bambino in Cuore di Comencini si innamorò di me. Se era bravo? In realtà era un po' cane; La Confessione torna su Rai 3: Peter Gomez intervista Lucio Caracciolo e Giuliana De Sio.

giuliana de sio confessioneLa Confessione con Peter Gomez oggi in tv sabato 20 settembre su Rai 3. Gli ospiti della nuova puntata - Nuovo appuntamento questa sera, sabato 20 settembre, con La Confessione, il programma di Peter Gomez dove personaggi della politica, dello spettacolo e del mondo della cultura e dello sport vengono in ... corrieredellumbria.it scrive

giuliana de sio confessioneLa Confessione torna su Rai 3: Peter Gomez intervista Lucio Caracciolo e Giuliana De Sio - Torna su Rai 3 La Confessione con Peter Gomez: ospiti Lucio Caracciolo e Giuliana De Sio, tra geopolitica, carriera e rivelazioni inedite. Lo riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Giuliana De Sio Confessione