Giuliana De Sio a La Confessione a parlare del ‘circolino’

Tutti hanno qualcosa di non detto da confessare e proprio di queste rivelazioni vuole occuparsi su Rai 3 il giornalista Peter Gomez. Nel secondo appuntamento stagionale de La Confessione, in onda stasera, sabato 20 settembre, alle 20:15, il direttore del sito del Fatto Quotidiano accoglierà nel suo loft Giuliana De Sio e Lucio Caracciolo. Anticipazioni del 20 settembre 2025. La prima confessione sarà d i Lucio Caracciolo, direttore della rivista e della scuola di geopolitica di Limes, che ha fatto dell'analisi e dell'approfondimento una sua missione di vita. Il giornalista aiuterà a fare chiarezza sui fatti in Medio Oriente e in Ucraina, senza dimenticare qualche aneddoto legato alla fondazione di Repubblica con Eugenio Scalfari.

