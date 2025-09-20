Giulia De Lellis replica alle critiche degli haters | Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora
Giulia De Lellis si è trovata a replicare all'ennesima critica che gli haters le hanno rivolto. Al centro del discorso c'è la sua richiesta di mantenere la privacy di fronte al suo imminente parto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: giulia - lellis
Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché
Giulia De Lellis e Andrea Damante: uniti da un filo rosso
Borse estate 2025, i modelli in paglia dettano tendenza: da Giulia De Lellis a Chiara Nasti, gli abbinamenti per outfit da spiaggia chic
"Anni che mostri la tua vita, ora incinta vuoi intimità?", Giulia De Lellis risponde alle critiche sulla gravidanza - X Vai su X
Giulia De Lellis, con una storia su Instagram, ha smentito la fake news sulla nascita della figlia, dichiarando: “La bambina nelle foto non è mia figlia, ed è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per q Vai su Facebook
Giulia De Lellis replica alle critiche degli haters: Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora...; Anni che mostri la tua vita, ora incinta vuoi intimità?, Giulia De Lellis risponde alle critiche sulla gravidanza; «Datevi una c***o di regolata», Giulia De Lellis furiosa per la fake news sulla nascita di sua figlia: «Perso il senso del rispetto».
Giulia De Lellis replica alle critiche degli haters: "Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora..." - Al centro del discorso c'è la sua richiesta di mantenere la privacy di fronte al suo imminente parto. Si legge su comingsoon.it
“Anni che metti in mostra il tuo privato e ora ti appelli all’intimità violata?”, la replica di Giulia De Lellis alla critica di una follower - “Anni che metti in mostra il tuo privato e ora ti appelli all’intimità violata? Segnala isaechia.it