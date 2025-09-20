Giulia De Lellis replica alle critiche degli haters | Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora

Comingsoon.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia De Lellis si è trovata a replicare all'ennesima critica che gli haters le hanno rivolto. Al centro del discorso c'è la sua richiesta di mantenere la privacy di fronte al suo imminente parto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

giulia de lellis replica alle critiche degli haters sempre sbandierato la tua vita sui social e ora

© Comingsoon.it - Giulia De Lellis replica alle critiche degli haters: "Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora..."

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Andrea Damante: uniti da un filo rosso

Borse estate 2025, i modelli in paglia dettano tendenza: da Giulia De Lellis a Chiara Nasti, gli abbinamenti per outfit da spiaggia chic

Giulia De Lellis replica alle critiche degli haters: Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora...; Anni che mostri la tua vita, ora incinta vuoi intimità?, Giulia De Lellis risponde alle critiche sulla gravidanza; «Datevi una c***o di regolata», Giulia De Lellis furiosa per la fake news sulla nascita di sua figlia: «Perso il senso del rispetto».

giulia de lellis replicaGiulia De Lellis replica alle critiche degli haters: "Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora..." - Al centro del discorso c'è la sua richiesta di mantenere la privacy di fronte al suo imminente parto. Si legge su comingsoon.it

giulia de lellis replica“Anni che metti in mostra il tuo privato e ora ti appelli all’intimità violata?”, la replica di Giulia De Lellis alla critica di una follower - “Anni che metti in mostra il tuo privato e ora ti appelli all’intimità violata? Segnala isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Replica