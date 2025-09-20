Giuli risponde all' appello degli autori per Gaza | La dissonanza è un valore se non c' è violenza

Il ministro Alessandro Giuli, in città per una visita istituzionale in occasione di Pordenonelegge, ha risposto all'appello per Gaza firmato da oltre 200 autori e intellettuali ospiti della festa del libro. La lettera, frutto dell'iniziativa dei cittadini per la Palestina di Portogruaro e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: giuli - risponde

”Sgombero Casa Pound? No, se risponde a criteri di legalità”. Così Giuli risponde alle polemiche

Il ministro Giuli: "Sgombero Casa Pound? No, se risponde a criteri di legalità"

Tg1. . È la domanda delle domande: "C'è vita su #Marte?" Forse c’è stata in un lontano passato, risponde oggi la #NASA. Pubblicato uno studio su campioni di rocce presenti sul pianeta. #Tg1 Marzia De Giuli Vai su Facebook

È la domanda delle domande: "C'è vita su #Marte?" Forse c’è stata in un lontano passato, risponde oggi la #NASA. Pubblicato uno studio su campioni di rocce presenti sul pianeta. #Tg1 Marzia De Giuli - X Vai su X

Giuli risponde all'appello degli autori per Gaza: La dissonanza è un valore se non c'è violenza; Bambino autistico rischia di passare il suo decimo compleanno senza amici, l'appello di mamma Giulia e alla festa arrivano 100 persone...; «Il governo ascolti le ragioni del cinema, è in crisi» L'appello di registi a attori al ministro Giuli.

Giuli: "Pordenone modello da seguire" - E su Gaza:"Se non c'è violenza ogni dissidenza deve essere garantita" ... Lo riporta rainews.it

Appello cineasti a Giuli, altre 200 firme - Altre 200 e più firme si sono aggiunte al centinaio riportato in calce alla lettera aperta indirizzata al ministro della Cultura Alessandro Giuli, da un gruppo di cineasti italiani per sollecitare il ... Riporta ansa.it