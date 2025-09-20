Giugliano mamma colta da malore | bimbo di 6 anni invia la posizione agli zii e la salva

Un gesto di sangue freddo e straordinaria lucidità, soprattutto per un bambino di appena sei anni, ha permesso di salvare la vita alla madre. È accaduto a Varcaturo, frazione d Giugliano, dove una donna di 29 anni è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in auto in via Madonna del Pantano.

