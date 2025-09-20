Gite scolastiche emendamento Anief sull’indennità di missione | 50 euro l’ora per i docenti accompagnatori
Il sindacato Anief chiede di reintrodurre un’indennità di missione per i docenti che accompagnano gli studenti nei viaggi d’istruzione. La proposta, formalizzata con un emendamento, punta a offrire 50 euro l’ora per contrastare il crollo del 70% delle uscite didattiche, riconoscendo le responsabilità dei docenti accompagnatori. La proposta del sindacato Anief Il sindacato Anief ha . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: gite - scolastiche
“Stop agli smartphone anche durante le gite scolastiche. Riaccendiamo i rapporti”, la scelta del Liceo Buonarroti di Monfalcone
Dal lager di Auschwitz alla foiba di Basovizza, mezzo milione per le gite scolastiche
Gite scolastiche più sicure, Valditara: “Autobus con frenata assistita obbligatori per garantire la sicurezza di studenti e docenti accompagnatori”
Il ritorno in aula di settembre porta con sé una novità importante non solo per studenti e insegnanti, ma anche per il mondo delle gite scolastiche, con novità che vanno ad inserirsi direttamente nel Codice Appalti. Vai su Facebook
A Bolzano insegnanti in rivolta contro burocrazia e stipendi bassi: bloccate tutte le gite scolastiche e attività extrascolastiche. Castellana (Gilda): “Sia da monito per tutti” - X Vai su X
Manovra, Valditara parla di sforzi sulla scuola su docenti di sostegno, sicurezza per appalti e gite. Ma Pd e sindacati denunciano tagli; UniCT, il nuovo Rettore Enrico Foti avvia il suo mandato per il 2025/31.
Sempre meno docenti partecipano ai viaggi d’istruzione. Anief: “Dato in calo di oltre il 70%, 50 euro l’ora per chi è impegnato nell’accompagnamento degli alunni” - Il sindacato autonomo Anief ha presentato una proposta concreta per rilanciare i viaggi d'istruzione nelle scuole italiane attraverso il ripristino dell'indennità di missione per il personale accompag ... Riporta orizzontescuola.it
Gite scolastiche, uno studente su due non parte: prof indisponibili e costi elevati, per 4 giorni si spendono più di 400 euro - Prof accompagnatori che latitano, costi alle stelle, sanzioni disciplinari contro gli studenti turbolenti ma anche giovani che non hanno poi così tanta voglia di stare con i propri coetanei. Lo riporta ilmessaggero.it