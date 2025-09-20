Girone B | Arezzo stop Campobasso a valanga il Ravenna ribalta il Perugia
Quattro gli anticipi, tutti nello stesso gruppo. Al Rimini il derby con il Forlì, il Guidonia ferma la marcia degli aretini, Tenkorang segna ancora, Pontedera travolto in casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Club Arezzo pronto per la Serie B: sfida nel Girone E con Toscana, Umbria e Lazio
Club Arezzo pronto per la Serie B: sfida nel Girone E
Serie C girone B 5° turno: il Guidonia infligge il primo ko all'Arezzo. Spettacolare successo in rimonta del Ravenna
CALENDARIO 2025-2026 Nella giornata di ieri, é stato reso pubblico il calendario del girone A di Arezzo. Inizio subito con il botto per i termali, che avranno 3 Derby nelle prime 5 giornate. Si apre la stagione al "Monaci" contro il Monticchiello il 5 Ot
Serie C girone B. Terminate le gare del sabato. Arezzo solo in vetta a punteggio pieno; Ecco i gironi del prossimo campionato. Gli amaranto partono con i favori del pronostico; L'Entella fa festa, l'Arezzo no. Amaranto battuti sul campo della capolista promossa in B.
Arezzo ko in casa 0-1: che sgambetto dal Guidonia. Le vittorie di seguito si fermano a 4 - Serie C girone B: l'anticipo del venerdì sera è amaro per la squadra di Bucchi.
Inter, anche l'Under 23 piange, Juve Next Gen harakiri con l'Arezzo da 2-0 a 2-3 - Al Lecco basta un gol di Metlika per stendere l'Inter U23, tutti i risultati in serie C