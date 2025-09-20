Girone B | Arezzo stop Campobasso a valanga il Ravenna ribalta il Perugia

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro gli anticipi, tutti nello stesso gruppo. Al Rimini il derby con il Forlì, il Guidonia ferma la marcia degli aretini, Tenkorang segna ancora, Pontedera travolto in casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

girone b arezzo stop campobasso a valanga il ravenna ribalta il perugia

© Gazzetta.it - Girone B: Arezzo stop, Campobasso a valanga, il Ravenna ribalta il Perugia

In questa notizia si parla di: girone - arezzo

Club Arezzo pronto per la Serie B: sfida nel Girone E con Toscana, Umbria e Lazio

Club Arezzo pronto per la Serie B: sfida nel Girone E

Serie C girone B. Terminate le gare del sabato. Arezzo solo in vetta a punteggio pieno; Ecco i gironi del prossimo campionato. Gli amaranto partono con i favori del pronostico; L'Entella fa festa, l'Arezzo no. Amaranto battuti sul campo della capolista promossa in B.

girone b arezzo stopArezzo ko in casa 0-1: che sgambetto dal Guidonia. Le vittorie di seguito si fermano a 4 - Serie C girone B: l’anticipo del venerdì sera è amaro per la squadra di Bucchi. Come scrive lanazione.it

girone b arezzo stopInter, anche l’Under 23 piange, Juve Next Gen harakiri con l'Arezzo da 2-0 a 2-3 - Al Lecco basta un gol di Metlika per stendere l'Inter U23, tutti i risultati in serie C ... Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Girone B Arezzo Stop