Giro dell’Emilia la gara dei campioni

La prestigiosa sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola presieduta da Francesco Vincenzi, ha ospitato ieri i dettagli del Giro dellEmilia Granarolo e di quello BCC Felsinea donne élite, due eventi tra i più attesi del calendario internazionale, che casualmente tornerà nella sua data originale del 4 ottobre. Dopo Vignola, quest’anno sarà Mirandola a dare il via alle due manifestazioni organizzate dal GS Emilia, da quasi 40 anni organizzatore. Il Giro dell’Emilia, lo scorso anno vide trionfare in maglia iridata Tadej Pogacar ed Elisa Longo Borghini entrambi dopo aver dominato il Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

