Giro del Lussemburgo 2025 Ethan Hayter s’impone nella crono di Niederanven
Ethan Hayter si conferma eccellente specialista delle prove contro il tempo e si aggiudica la quarta tappa del Giro del Lussemburgo, la cronometro individuale Niederanven-Niederanven di 26,3 km con il tempo di 30’38”71, alla velocità media di 51,5 chilometri orari. Il corridore britannico della Soudal Quick-Step è autore di una prova in progressione che, grazie ad un finale in prepotente crescendo, gli consente di riuscire a sopravanzare la concorrenza. Hayter precede Brandon Mc Nulty della UAE Team Emirates-XRG di 28” e l’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost di 58”. Il leader della classifica generale Mattias Skjelmose chiude in decima posizione con un ritardo di 1’23”. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - lussemburgo
