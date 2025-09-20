Ethan Hayter si conferma eccellente specialista delle prove contro il tempo e si aggiudica la quarta tappa del Giro del Lussemburgo, la cronometro individuale Niederanven-Niederanven di 26,3 km con il tempo di 30’38”71, alla velocità media di 51,5 chilometri orari. Il corridore britannico della Soudal Quick-Step è autore di una prova in progressione che, grazie ad un finale in prepotente crescendo, gli consente di riuscire a sopravanzare la concorrenza. Hayter precede Brandon Mc Nulty della UAE Team Emirates-XRG di 28” e l’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost di 58”. Il leader della classifica generale Mattias Skjelmose chiude in decima posizione con un ritardo di 1’23”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro del Lussemburgo 2025, Ethan Hayter s’impone nella crono di Niederanven