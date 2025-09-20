Girls in action | la lecchese Sara protagonista della missione alpinistica e umanitaria in Pakistan

Leccotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche Sara Pozzetti, istruttrice della scuola di sci alpinismo del Cai Lecco, tra le protagoniste del progetto internazionale "Girls in Action". Si tratta di un'importante missione umanitaria, in chiave alpinistica, dedicata a giovani donne pakistane, che ha visto coinvolte insieme alla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

girls action lecchese saraGirls in Action! Concluso il corso per le giovani alpiniste pakistane - Si è concluso il terzo corso di alpinismo al femminile organizzato da Mountain Wilderness in Pakistan, per diventare guide di trekking. Lo riporta montagna.tv

