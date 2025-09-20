Girava in bici con le dosi di cocaina già confezionate | i carabinieri lo arrestano

Nel primo pomeriggio di giovedì scorso, i militari del Nucleo operativo della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 27enne cittadino albanese, quale presunto responsabile dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, alcuni in abiti civili, avevano deciso di seguire. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

