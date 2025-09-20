Giovanni Amendola – Cent’anni dopo convegno con Fontana

Lopinionista.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Giovedì 25 settembre, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegnoGiovanni AmendolaCentanni dopo”. Si prevede nell’occasione il saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). Intervengono Emma Giammattei, Elio d’Auria e Giovanni Amendola. Modera Stefano Folli. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

giovanni amendola 8211 cent8217anni dopo convegno con fontana

© Lopinionista.it - “Giovanni Amendola – Cent’anni dopo”, convegno con Fontana

In questa notizia si parla di: giovanni - amendola

Lavori notturni in viale Giovanni Amendola

Cerca Video su questo argomento: Giovanni Amendola 8211 Cent8217anni