Giovanni Amendola – Cent’anni dopo convegno con Fontana
ROMA – Giovedì 25 settembre, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Giovanni Amendola – Cent’anni dopo”. Si prevede nell’occasione il saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). Intervengono Emma Giammattei, Elio d’Auria e Giovanni Amendola. Modera Stefano Folli. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Lavori notturni in viale Giovanni Amendola
