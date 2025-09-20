Giovani leghisti e Salvini | la sfida unitaria che resiste alle tensioni interne
Matteo Salvini Al Politics Festival di Pontida, Matteo Salvini sorprende tutti riaffermando la sua leadership alla festa della Lega giovanile, superando il malore mattutino e respingendo ogni tentativo di divisione interna. Tra applausi e cori, il segretario leghista rilancia un messaggio di unità e continuità sul solco dei 30 anni del partito, sottolineando la sfida contro i poteri forti e rimarcando i pilastri sovranisti del movimento. Salvini risponde ai giovani: La Lega è una e indivisibile. L’atteso ingresso di Matteo Salvini al raduno dei Giovani della Lega ha acceso la giornata dopo l’intervento dell’europarlamentare Roberto Vannacci, accolto da un entusiasmo da “generale”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: giovani - leghisti
Pontida, la contestazione e il ‘vaffa’ dei giovani leghisti a Calenda
Il "Vaffa" dei giovani della Lega a Calenda. Come l'anno scorso contro Tajani, questa volta i giovani leghisti a Pontida attaccano il leader di Azione. E poi intonano: “Vannacci è un moderato, noi no, noi no” - @CarusoCarmelo - X Vai su X
Da Busto Arsizio a Bruxelles, la voce dei giovani leghisti arriva ovunque. @isabellatovaglieri , europarlamentare e rappresentante della Lega Giovani in Europa, ci racconta la sua prima Pontida: il pratone che unisce radici locali e battaglie internazionali. #Po - facebook.com Vai su Facebook
Salvini ha le coliche renali ma al raduno di Pontida c'è, i Vaffa dei giovani leghisti a Calenda. Vannacci: Noi eredi di Kirk; A Pontida la Lega di Salvini e Vannacci: noi gli eredi di Kirk; Lega, via libera a Romeo: segretario lombardo senza concorrenti.
Salvini ha le coliche renali ma al raduno di Pontida c'è, i "Vaffa" dei giovani leghisti a Calenda. Vannacci: "Noi eredi di Kirk" - I leghisti si radunano tra commemorazione di Charlie Kirk, gli "avvertimenti" a Forza Italia e l'accoglienza calorosa per il segretario Matteo Salvini e il vice Roberto Vannacci. Lo riporta today.it
A Pontida la Lega di Salvini e Vannacci: noi gli eredi di Kirk - Alla fine Matteo Salvini non diserta la Pontida dei giovani, e proprio ... Riporta notizie.tiscali.it