Giovani leghisti e Salvini | la sfida unitaria che resiste alle tensioni interne

Matteo Salvini Al Politics Festival di Pontida, Matteo Salvini sorprende tutti riaffermando la sua leadership alla festa della Lega giovanile, superando il malore mattutino e respingendo ogni tentativo di divisione interna. Tra applausi e cori, il segretario leghista rilancia un messaggio di unità e continuità sul solco dei 30 anni del partito, sottolineando la sfida contro i poteri forti e rimarcando i pilastri sovranisti del movimento. Salvini risponde ai giovani: La Lega è una e indivisibile. L’atteso ingresso di Matteo Salvini al raduno dei Giovani della Lega ha acceso la giornata dopo l’intervento dell’europarlamentare Roberto Vannacci, accolto da un entusiasmo da “generale”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Salvini ha le coliche renali ma al raduno di Pontida c'è, i Vaffa dei giovani leghisti a Calenda. Vannacci: Noi eredi di Kirk; A Pontida la Lega di Salvini e Vannacci: noi gli eredi di Kirk; Lega, via libera a Romeo: segretario lombardo senza concorrenti.

Salvini ha le coliche renali ma al raduno di Pontida c'è, i "Vaffa" dei giovani leghisti a Calenda. Vannacci: "Noi eredi di Kirk" - I leghisti si radunano tra commemorazione di Charlie Kirk, gli "avvertimenti" a Forza Italia e l'accoglienza calorosa per il segretario Matteo Salvini e il vice Roberto Vannacci. Lo riporta today.it

giovani leghisti salvini sfidaA Pontida la Lega di Salvini e Vannacci: noi gli eredi di Kirk - Alla fine Matteo Salvini non diserta la Pontida dei giovani, e proprio ... Riporta notizie.tiscali.it

