Matteo Salvini Al Politics Festival di Pontida, Matteo Salvini sorprende tutti riaffermando la sua leadership alla festa della Lega giovanile, superando il malore mattutino e respingendo ogni tentativo di divisione interna. Tra applausi e cori, il segretario leghista rilancia un messaggio di unità e continuità sul solco dei 30 anni del partito, sottolineando la sfida contro i poteri forti e rimarcando i pilastri sovranisti del movimento. Salvini risponde ai giovani: La Lega è una e indivisibile. L’atteso ingresso di Matteo Salvini al raduno dei Giovani della Lega ha acceso la giornata dopo l’intervento dell’europarlamentare Roberto Vannacci, accolto da un entusiasmo da “generale”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Giovani leghisti e Salvini: la sfida unitaria che resiste alle tensioni interne