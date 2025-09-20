Giovani Forlì sempre più verde con l’Under 13

Un altro passo avanti. Il settore giovanile della Pallacanestro 2.015 continua nel suo percorso di crescita e aggiunge un’importante novità alla sua attività formativa volta, non solo e non tanto a vincere partite o campionati, quanto a formare giocatori pronti per vari livelli e categorie con il sogno di far indossare loro la maglia della prima squadra. Dopo la soddisfazione del gruppo Under 15 che in giugno ha raggiunto le finali nazionali chiudendo fra le prime otto dopo l’eliminazione ai quarti, da questa stagione saranno cinque e non più quattro, le formazioni biancorosse che parteciperanno ai campionati più importanti: ai gruppi Under 19, 17, 15 e 14, si è aggiunto quello Under 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani Forlì sempre più verde con l’Under 13

In questa notizia si parla di: giovani - forl

Croce Rossa Italiana - Comitato di Forlì. . 06.09.2025-San Varano di Forlì. Manifestazione “ Il Grande Solco” Via Firenze-Forlì… altra giornata speciale con la presenza dei #giovanicriforlì con attività di sensibilizzazione e socializzazione con i ragazzi/giovani e Vai su Facebook

La linea verde di Orticola: i giovani protagonisti dell’edizione 2024 - Largo ai giovani, che non solo hanno una sensibilità maggiore verso i temi ambientali, ma da qualche anno stanno cominciando a riscoprire i lavori legati alla natura e alla terra. Scrive milano.repubblica.it

Verde pubblico. Largo a giovani e disabili - Largo a giovani e disabili Il Comune di Treviglio ha affidato a tre cooperative sociali la manutenzione del verde pubblico, coinvolgendo giovani disabili come tirocinanti. Scrive ilgiorno.it