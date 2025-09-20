Giovani della Lega a Pontida | Forza Italia scelga o con noi o contro di noi
I giovani della Lega, arrivando a Pontida dove domenica 21 settembre si terrà il tradizionale raduno del partito, hanno attaccato Carlo Calenda e Forza Italia. «Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva. Devono decidere se stare con noi o contro di noi», ha detto uno dei giovani leghisti con il megafono riferendosi alla presenza del segretario di Azione alla festa dei giovani azzurri a San Benedetto del Tronto. A quel punto è partito il coro: «Calenda, Calenda vaffanc.». La Lega ha confermato la presenza di Salvini sul pratone dopo che, sabato 20 settembre, il segretario aveva annullato tutti gli impegni pubblici a causa di calcoli renali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
