Giovane mamma si sente male in auto | salvata grazie al figlioletto di 6 anni

Una donna è stata salvata dal figlio di 6 anni. Tutto è successo a Varcaturo, frazione di Giugliano, verso le ore 18 quando al 118 è arrivata una chiamata di soccorso: una donna di 29 anni era stata colta da un malore improvviso in auto in via Madonna del Pantano.Il piccolo Sasy, figlio della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Mamma si sente male, figlio di 6 anni la salva con WhatsApp - A Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania, un bambino di appena sei anni si è distinto per coraggio e lucidità in un momento di emergenza. Si legge su ilfattovesuviano.it

Mamma ha malore, bimbo di 6 anni invia posizione con smartphone - La mamma si sente male e lui, a soli sei anni, invia la loro posizione agli zii, tramite smartphone, che a loro volta chiamano i soccorsi. Secondo ansa.it