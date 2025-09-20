MORTARA (Pavia) La lite è presto degenerata ed è finita con un ferito. Un marocchino di 23 anni è stato soccorso nella serata di giovedì in corso Piave a Mortara. All’arrivo degli uomini del 118 l’uomo presentava ferita e tagli ad un braccio e ad una gamba che non è stato chiaro se siano stati provocati da un coltello e da cocci di bottiglia. Una ambulanza della Croce Rossa di Mortara ha provveduto a trasportarlo in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato. Il giovane non sarebbe un pericolo di vita. Dell’accaduto stanno indagando i carabinieri di Mortara: secondo una prima ricostruzione dell’accaduto è probabile che l’alterco sia iniziato altrove e si sia concluso poi in via Piave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovane ferito dopo la lite. Ricoverato