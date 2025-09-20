Giovane escursionista precipita dal Monte Penna | ricerche in corso è disperso
Sono in corso da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro le ricerche di un giovane precipitato dal monte Penna, nel comune di Tornolo.L'escursionista era in compagnia di un amico, già recuperato dai Vigili del Fuoco, che ha dato l'allarme quando il compagno è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: giovane - escursionista
Giovane escursionista ferito alla Faggeta, recuperato con l'elicottero dei vigili del fuoco
Giovane escursionista ferita alla mano, intervento del soccorso alpino sul Gran Sasso
E' l'estate di "Tutti in montagna" ma occhio agli incidenti: grave trauma cranico per una giovane escursionista
PRECIPITA DAL COLTIGNONE, MORTO 26ENNE. Un escursionista di 26 anni di Bovisio Masciago (Monza Brianza) ha perso la vita nella tarda mattinata di giovedi’ sul Monte Coltignone, raggiungibile dai Piani Resinelli. Il giovane si trovava sul sentiero Bel Vai su Facebook
Post Edited: Veneto: escursionisti sfiniti dalla stanchezza, giovane cade e e si ferisce alla testa, runner scivola e si rompe la caviglia - X Vai su X
Giovane escursionista precipita dal Monte Penna: ricerche in corso, è disperso; Morto escursionista 23enne in Friuli: precipitato in un canalone sul monte Goriane; Precipita durante un'escursione sul monte Aviolo in Valcamonica: morta una ragazza di 30 anni.
Escursionisti precipitano da un sentiero sul Monte Penna: uno recuperato, l'altro ancora disperso - E' in corso da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro le ricerche di un giovane precipitato dal monte Penna (comune Tornolo. Si legge su gazzettadiparma.it
Dramma sul monte Penna, giovane cade in un burrone di 100 metri - Una scampagnata sul monte Penna si è trasformata in un dramma per un ragazzo che questa mattina è scivolato in un dirupo di oltre cento metri. Come scrive primocanale.it