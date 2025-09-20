Giornate Europee del Patrimonio le Residenze reali sabaude aprono le porte ai visitatori a 1 euro

Sabato 27 e domenica 28 settembre, le Giornate Europee del Patrimonio tornano in Piemonte con un ricco programma di eventi. Le Residenze reali sabaude e numerosi siti culturali apriranno le loro porte per celebrare il patrimonio storico con visite guidate, laboratori, concerti e aperture serali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it