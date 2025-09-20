Giornate Europee del Patrimonio le Residenze reali sabaude aprono le porte ai visitatori a 1 euro
Sabato 27 e domenica 28 settembre, le Giornate Europee del Patrimonio tornano in Piemonte con un ricco programma di eventi. Le Residenze reali sabaude e numerosi siti culturali apriranno le loro porte per celebrare il patrimonio storico con visite guidate, laboratori, concerti e aperture serali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Ci siamo! ?In occasione delle Giornate europee del patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre si terrà l'evento , organizzato in collaborazione con Archivio Storico del Comune di Lecce, Archivio storico dell’Ar Vai su Facebook
Giornate Europee del Patrimonio - GEP 2025 (European Heritage Days), 27-28 september Two days dedicated to meetings, events, guided tours, extraordinary openings, workshops in museums and cultural sites. https://turismoroma.it/en/events/giornate- - X Vai su X
Giornate Europee del Patrimonio - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si potrà vivere l’esperienza unica di esplorare l’Area archeologica di Libarna, la città romana fondata nel I secolo a. Scrive ilmonferrato.it
Cesena, visite gratuite per le Giornate europee del patrimonio - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Gep, Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days) che per l’edizione 2025 hanno come tema ‘Architetture: l’arte di costruire’. Segnala corrierecesenate.it