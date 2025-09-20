Giornata senza auto | sabato mattina chiuso centro storico e zona interna dei viali Tutti i divieti

Quotidianodipuglia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sabato mattina difficile per la celebrazione domani della?Giornata senza auto?, all?interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Dalle 8.30 alle 12.30. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

giornata senza auto sabato mattina chiuso centro storico e zona interna dei viali tutti i divieti

© Quotidianodipuglia.it - Giornata senza auto: sabato mattina chiuso centro storico e zona interna dei viali. Tutti i divieti

In questa notizia si parla di: giornata - auto

Malore in auto: morto a 24 anni dopo una giornata in spiaggia con gli amici

Massafra: il 19 settembre la “Giornata a scuola senz’auto” per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Avellino, il Comune aderisce alla "Settimana Europea della Mobilità 2025": il 21 settembre giornata senza auto

Sabato 20 settembre, giornata senz'auto a Lecce: gratuito il TPL; Giornata senza auto: sabato mattina chiuso centro storico e zona interna dei viali. Tutti i divieti; Lecce: il futuro del trasporto pubblico urbano.

giornata senza auto sabatoGiornata senza auto: sabato mattina chiuso centro storico e zona interna dei viali. Tutti i divieti - Un sabato mattina difficile per la celebrazione domani della “Giornata senza auto”, all’interno della Settimana Europea ... Da msn.com

Domenica Giornata mondiale senza auto: 10 trekking car-free per scoprire l’Italia - Il 22 settembre si celebra la mobilità sostenibile e per l'occasione ecco dieci percorsi escursionistici che raccontano un nuovo modo di viaggiare: senza motore, ma con lo sguardo aperto ... iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornata Senza Auto Sabato