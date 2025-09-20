Giornata senza auto disagi e critiche L’amministrazione | Faremo tesoro degli errori
LECCE - Disagi e assenza di un’adeguata comunicazione per promuovere un sabato ecologico e “senza auto” all’interno della settimana europea della mobilità sostenibile, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica: è questa l’accusa che arriva dall’opposizione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: giornata - auto
Malore in auto: morto a 24 anni dopo una giornata in spiaggia con gli amici
Massafra: il 19 settembre la “Giornata a scuola senz’auto” per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Avellino, il Comune aderisce alla "Settimana Europea della Mobilità 2025": il 21 settembre giornata senza auto
MOBILITY WEEK, A GINOSA 21 SETTEMBRE GIORNATA SENZA AUTO In occasione della Settimana Europea della Mobilità, migliaia di città chiudono per un giorno le loro strade al traffico motorizzato e le aprono alle persone. Tra queste, c’è anche Ginosa, Vai su Facebook
Neanche le auto tedesche raggiungono l'affidabilità di Niang. #EuropeiTipo - X Vai su X
Giornata senza auto, disagi e critiche. L’amministrazione: “Faremo tesoro degli errori”; Taranto, domenica la «Giornata senza auto» tra eventi e disagi alla circolazione; Lunedì la giornata mondiale senza le automobili.
Taranto, domenica la «Giornata senza auto» tra eventi e disagi alla circolazione - Stop alle auto in centro, processione nella Città Vecchia e concerto sul Lungomare: traffico a rischio paralisi. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Il 22 settembre è la Giornata mondiale senza auto, le iniziative in Italia - Un evento per sensibilizzare sui benefici di città più sostenibili e meno inquinate ... Segnala quifinanza.it