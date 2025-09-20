Giornata Mondiale dell’Alzheimer anteprima nazionale di Due minuti in più
Il 21 settembre, il corto sarà ospite dell’evento “Memorie in Connessione”, organizzato In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer. AVEZZANO – Domenica 21 settembre, al Teatro dei Marsi di Avezzano, nell’ambito dell’evento speciale Memorie in Connessione, organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, sarà presentato in anteprima nazionale il cortometraggio “Due minuti in più”, diretto da Paolo Secondino. Ispirato a un fatto realmente accaduto e tratto dal racconto “Promessa mantenuta” di Vittorio Tucceri, Due minuti in più racconta la storia di Daniele, Sindaco di Avezzano, impegnato nell’evacuazione di duemila cittadini per permettere all’Esercito di disinnescare una bomba inesplosa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
