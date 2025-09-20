Giornata internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale Mulè all’Altare della Patria

Giorgio Mulè ROMA – Nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, alle ore 10, presso l’Altare della Patria, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, partecipera’ alla deposizione di una corona d’alloro in occasione della prima “Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”. La ricorrenza, istituita per il 20 settembre di ogni anno dalla Legge n. 6 del 13 gennaio 2025, commemora il giorno nel quale, nel 1943, Adolf Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre da “prigionieri” in quella di “internati militari”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giornata internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale, Mulè all’Altare della Patria

In questa notizia si parla di: giornata - internati

Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova

Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”

Il 20 settembre si celebra la prima Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento. Le tre associazioni che ne curano la memoria sono state ricevute al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella. #ANSA - X Vai su X

Il cisternese Mario Ciavaglia, 102 anni, da Mattarella per la Giornata degli Internati Per leggere l'articolo clicca su https://latorreoggi.it/mattarella-celebra-mario-ciavaglia-102-anni-e-tutti-gli-internati-italiani/ Vai su Facebook

Al la prima Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale; Giornata Internati italiani nei campi di concentramento. Mattarella: Difesero l'amor di Patria; 20 settembre: Giornata degli internati nei campi di concentramento.

Il 20 settembre la prima Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento - Una data, il 20 settembre 2025, in cui saranno promossi incontri, conferenze, mostre, spettacoli e seminari per ricordare il coraggio, l'impegno, la passione e l'amore per l'Italia attraverso la resis ... Lo riporta ansa.it

Giornata Internati italiani nei campi di concentramento. Mattarella: "Difesero l'amor di Patria" - È il 20 il giorno in cui si celebra la prima giornata dedicata, ma già oggi le associazioni sono ricevuto dal Capo dello Stato ... msn.com scrive