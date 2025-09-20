Giornata di solidarietà e memoria si dona il sangue ricordando il giudice Rosario Livatino

Domani (domenica 21 settembre) in occasione della giornata dedicata alla memoria del giudice Rosario Angelo Livatino, ucciso barbaramente dalla mafia e proclamato Beato come martire della giustizia e della fede, l'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, promuove un'attività di raccolta sangue.

Giornata della Solidarietà 21 settembre 2025 Appuntamento presso l'area polifunzionale di Rasin Valdidentro. Info in locandina. Vi aspettiamo Comunità Pastorale di Valdidentro Comunità Pastorale Valdisotto Parrocchia Santi Gervasio e Protasio - Bormi

Gruppo Demos: "Bene l'assessore Maucioni sulla Giornata del Dono" - "Demos esprime profonda soddisfazione per l'adesione dell'amministrazione comunale alla Giornata Nazionale del Dono, celebrata per la prima volta nel nostro territorio.

Giorno della Memoria: da chi e quando è stato istituito - Il 27 gennaio di ogni anno si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza istituita per ricordare le vittime dell'Olocausto e del regime nazifascista, e mantenere viva la consapevolezza storica su ...