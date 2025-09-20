Giornata dei tumori ginecologici assessore Nicolò | Rafforzare la copertura vaccinale
Sabato si è celebrata la quinta Giornata Mondiale dei tumori ginecologici, con l’obiettivo di porre l’attenzione su queste patologie e aumentare la consapevolezza riguardo ai fattori di rischio, ai sintomi, alle possibilità di diagnosi precoce e alle strategie di prevenzione.Di cosa si muore a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - tumori
Tumori testa-collo: oltre 110 visite gratuite svolte nella Giornata di sensibilizzazione
Il 20 settembre si celebra la Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici (World GO Day), un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Siamo orgogliosi di condividere l’impegno del Policlinico Gemelli e della Prof Vai su Facebook
Giornata mondiale dell’endometriosi, visite gratuite in Liguria; L'intervento dell’assessore Besio alla Giornata del Dono AIDO; Giornata della salute della donna: incontro in Sala Baleari sulle patologie oncologiche ginecologiche.
Massafra aderisce alla Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici 2025 - La Città di Massafra, su impulso del sindaco Giancarla Zaccaro e su invito dell’Associazione pazienti Alleanza Contro il Tumore Ovarico Puglia, aderisce alla campagna “World Go Day 2025”. Riporta politicamentecorretto.com
Tumori ginecologici, quello che le donne vogliono sapere - In occasione della Giornata mondiale dedicata a queste neoplasia, nasce un progetto rispondere ai dubbi delle pazienti ... Scrive repubblica.it