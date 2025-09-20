Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento | la consegna delle medaglie d' onore

ANCONA – Questa mattina, il Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, in occasione della «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale» ha consegnato le medaglie d’Onore ai familiari dei cittadini italiani, militari e civili, deportati e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - internati

Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova

Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”

Il Comune di Venezia celebra la prima Giornata nazionale degli internati italiani nei campi di concentramento. In questa giornata istituita con la Legge n. 6 del 13 gennaio 2025, il #20settembre di ogni anno si ricorderà il coraggio, l’impegno, la passione e l’ - X Vai su X

Tg2. . Il presidente #Mattarella ha celebrato al #Quirinale la prima giornata degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi. "Con il no ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione difesero la dignità e il senso dell’amor di patria", le sue par Vai su Facebook

Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento, consegnate tre Medaglie d'onore; Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi; Il Ministro Crosetto al Quirinale per la 1^ Giornata degli internati italiani.

Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento - Giornata degli Internati Italiani: la Repubblica celebra la forza di migliaia di italiani deportati durante la Seconda Guerra Mondiale. Si legge su mam-e.it

Il 20 settembre la prima Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento - Una data, il 20 settembre 2025, in cui saranno promossi incontri, conferenze, mostre, spettacoli e seminari per ricordare il coraggio, l'impegno, la passione e l'amore per l'Italia attraverso la resis ... Secondo ansa.it