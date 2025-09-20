Giornata degli internati italiani l’omaggio di Mattarella al 102enne Mario Ciavaglia

Anche il 102enne di Cisterna Mario Ciavaglia è stato celebrato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.La Giornata degli internati italianiLa cerimonia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - internati

Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova

Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”

Oggi si celebra la Giornata nazionale degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi: il ricordo di Giuseppe Lazzati che nel 1943 con il suo “no” al collaborazionismo con gli ex alleati tedeschi, ottenne un biglietto per l’inferno dei lager https://buff.ly - X Vai su X

Il cisternese Mario Ciavaglia, 102 anni, da Mattarella per la Giornata degli Internati Per leggere l'articolo clicca su https://latorreoggi.it/mattarella-celebra-mario-ciavaglia-102-anni-e-tutti-gli-internati-italiani/ Vai su Facebook

Giornata internati in guerra, a Torino consegnate 13 medaglie - In occasione della ricorrenza della prima Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale il prefetto Donato Cafagna, insieme al Sottosegretar ... Segnala msn.com

Il 20 settembre la prima Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento - Una data, il 20 settembre 2025, in cui saranno promossi incontri, conferenze, mostre, spettacoli e seminari per ricordare il coraggio, l'impegno, la passione e l'amore per l'Italia attraverso la resis ... Da ansa.it