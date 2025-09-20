Giornalista sviene in diretta video Del Debbio rassicura e non ferma la trasmissione Polemica sui social
Attimi di paura a 4 di Sera, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata di oggi, la giornalista incaricata di effettuare le interviste in studio ha avuto un mancamento ed è crollata a terra dopo aver ascoltato le parole di un ragazzo, presente tra il pubblico, sulla crisi di Gaza. “Dico al pubblico di non preoccuparsi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un abbassamento della pressione, sta andando bene. Non vi preoccupate”, le parole con cui Del Debbio ha informato i telespettatori. Anna Belotti ha avuto un malore mentre intervistava un ragazzo seduto tra il pubblico sul conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: giornalista - sviene
Paura a 4 di Sera: giornalista sviene in diretta durante l’intervista su Gaza (VIDEO)
Gaza, giornalista sviene durante una diretta tv: “Non mangiavo da 4 giorni, anche noi stiamo morendo di fame”
Giornalista sviene durante la diretta Tv, attimi di panico: il motivo è sconvolgente
4 di Sera, giornalista sviene in diretta: la reazione (impassibile) di Paolo Del Debbio - VIDEO https://gay.it/giornalista-sviene-reazione-paolo-del-debbio… #Giornalismo #Mediaset - X Vai su X
4 di sera, giornalista sviene in diretta. Del Debbio: "Sta bene" Link articolo nel primo commento Vai su Facebook
La giornalista sviene in studio, Paolo Del Debbio senza pietà non si ferma. Scoppia la polemica: «Raccapricciante»- Il video; 4 di sera, giornalista sviene in diretta. Del Debbio: Sta bene - Video; La giornalista sviene a 4 di Sera: attimi di tensione in diretta e il gesto di Paolo Del Debbio, come sta ora.
Giornalista sviene in diretta a “4 di Sera”: il video - Paura a “4 di Sera”: una giornalista sviene in diretta dopo una testimonianza sulla crisi di Gaza. Da newsmondo.it
La giornalista sviene a 4 di Sera: tensione in diretta per Paolo Del Debbio - Un momento di confronto con il pubblico si è trasformato velocemente in qualcosa di imprevisto, a causa di un malore della giornalista in studio, ma Del Debbio ha gestito la situazione. Riporta libero.it