Attimi di paura a 4 di Sera, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata di oggi, la giornalista incaricata di effettuare le interviste in studio ha avuto un mancamento ed è crollata a terra dopo aver ascoltato le parole di un ragazzo, presente tra il pubblico, sulla crisi di Gaza. “Dico al pubblico di non preoccuparsi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un abbassamento della pressione, sta andando bene. Non vi preoccupate”, le parole con cui Del Debbio ha informato i telespettatori. Anna Belotti ha avuto un malore mentre intervistava un ragazzo seduto tra il pubblico sul conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Giornalista sviene in diretta (video), Del Debbio rassicura e non ferma la trasmissione. Polemica sui social